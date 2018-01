Um orgulho enorme fazer parte desta equipa e representar as cores da nossa nação em terras de Vera Cruz. O meu obrigado a toda a equipa da Globo. A todos os actores que desde o início me fizeram sentir em casa. E ainda a procissão vai no adro. Estou cá, pronto para a batalha e para defender a honra deste Constantino. A ti Bruna Marquezine, o meu obrigado pelo teu apoio e dedicação.

Juntos somos Deus Salve o Rei

Obrigado André Reis e Patricia Vasconcelos.

